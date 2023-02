Berlin/Schönefeld - Tonnenweise Hilfsgüter für die vom Erdbeben betroffenen Menschen in der Türkei werden in diesen Tagen auch vom Hauptstadtflughafen BER per Flugzeug ausgeflogen. Die halbstaatliche Luftfahrtgesellschaft Turkish Airlines übernimmt die Transporte der in der Hauptstadtregion gesammelten Güter, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Koordiniert werden die Abläufe demnach vom türkischen Generalkonsulat. Die Hilfsmittel werden in den Frachträumen regulärer Passagiermaschinen mitgenommen. Turkish Airlines fliegt dafür zwei Mal am Tag mit Großraummaschinen, in denen besonders viel Platz ist.

Die meisten Flugzeuge starten nach Istanbul. Von dort werden die Hilfsgüter laut Turkish Airlines weiter in die Erdbebenregionen geleitet. Auch von anderen deutschen Flughäfen aus nehme das Unternehmen Hilfsgüter für die Türkei mit. Nirgendwo seien die Mengen jedoch so groß wie in Berlin, hieß es. Insbesondere Moscheevereine und türkische Hilfsorganisationen sammeln die Dinge ein.

Gelagert werden sie derzeit in einer großen Halle für die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung ILA. Die Anteilnahme und Solidarität in Berlin für die Opfer der Katastrophe ist groß. Innerhalb nur eines Tages habe sich die Halle mit Hilfsgütern aller Art deutlich gefüllt, hieß es vom Flughafen.