Berlin - Viele Fans der türkischen Fußball-Nationalelf haben in Berlin ausgelassen den Einzug ins EM-Achtelfinale gefeiert. Nach dem mühevollen 2:1 Sieg gegen Tschechien in Hamburg zog es am Mittwochabend viele Menschen in der Hauptstadt jubelnd auf die Straßen. Auf dem Kurfürstendamm in Charlottenburg gab es den schon traditionellen Autokorso. Die Polizei sprach von rund 300 teilnehmenden Personen. Die Fans hatten türkische Fahnen dabei und Beobachtern zufolge auch Pyrotechnik gezündet. Im späteren Verlauf kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem Flaschenwurf auf Einsatzkräfte. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt.

Direkt nach Schlusspfiff war auch in Kreuzberg Feuerwerk gezündet worden. Auf der Yorckstraße waren noch gegen Mitternacht Autos laut hupend unterwegs, oft mit türkischen Fahnen geschmückt und mit lauter Musik.

Für die Türkei geht es im Achtelfinale am Dienstag (21.00 Uhr) in Leipzig gegen Österreich weiter. Im Berliner Olympiastadion spielen schon am Samstagabend (18.00 Uhr) die Schweiz und Italien um den Einzug ins Viertelfinale.