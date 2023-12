Türkei bezieht EM-Quartier in Barsinghausen

Barsinghausen - Die türkische Nationalmannschaft bezieht ihr Quartier während der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr in Barsinghausen. Das teilte der Niedersächsische Fußballverband am Montag mit. Die Türken werden während des Turniers im Sporthotel Fuchsbachtal wohnen.

„Wir freuen uns, nach Mexiko beim Confed-Cup 2005 und Polen bei der WM 2006 nun erneut Basislager bei einem Endrunden-Turnier im eigenen Land zu sein“, sagte NFV-Präsident Ralph-Uwe Schaffert.

Die Türkei trifft in der Gruppe F auf Tschechien, Portugal und den Sieger des Playoff-Pfads C. Zuletzt hatte das Team von Trainer Vincenzo Montella in Berlin ein Testspiel gegen Deutschland mit 3:2 gewonnen.