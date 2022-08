Turbine Potsdam mit 3:4-Niederlage gegen Männer-Team

Potsdam - Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam hat in einem Testspiel am Samstag eine Niederlage hinnehmen müssen. Gegen die Männer des SV Siethen unterlag das Team von Trainer Sebastian Middeke knapp mit 3:4 (1:2). Die Treffer für Turbine erzielten Doppeltorschützin Amber Barrett sowie Noa Selimhodzic. Zwei Tage zuvor mussten sich die Potsdamerinnen bereits den männlichen B-Junioren von Babelsberg 03 mit 0:4 geschlagen geben. „In den Spielen gegen Männerteams geht es in erster Linie darum, dass wir uns körperliche Robustheit holen“, sagte Middeke.

Vor dem Pflichtspielauftakt im Pokal bei den Frauen von Viktoria 89 Berlin trifft Turbine in einem letzten Härtetest am 4. September (14.00 Uhr) in Sangerhausen auf den ambitionierten Zweitligisten RB Leipzig. Am 18. September (14.00 Uhr) startet Potsdam mit einem Auswärtsspiel bei Werder Bremen in die neue Bundesligasaison.