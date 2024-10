Turbine eröffnet Achtelfinale im Pokal in Leverkusen

Frankfurt/Main - Turbine Potsdam eröffnet die Achtelfinalrunde im DFB-Pokal der Frauen. Die Aufsteigerinnen müssen beim Ligakonkurrenten Bayer Leverkusen am 22. November antreten. Der DFB setzte die Partie für 18.00 Uhr an. Potsdam war durch ein 2:0 bei Regionalligist Viktoria Berlin in die Runde der besten 16 eingezogen.

Das Team von Turbine-Trainer Marco Gebhardt liegt nach vier Spieltagen mit null Punkten auf dem letzten Platz der Bundesliga, musste dabei schon gegen Meister Bayern München und den Tabellenzweiten Eintracht Frankfurt spielen. Leverkusen ist dagegen gut gestartet und liegt mit zehn Zählern nach drei Siegen und einem Remis auf dem dritten Platz.