Einsatzkräfte und -fahrzeuge der Polizei stehen am Abend während eines Schneeschauers vor dem Protestcamp „Tümpeltown“.

Hannover - Bei der Räumung des Protestcamps „Tümpeltown“ sind Polizeibeamte von Gegnern des umstrittenen Ausbaus des Südschnellwegs in Hannover mit Pyrotechnik beschossen worden. Die Polizei rief die Aktivisten per Lautsprecher und über die Plattform X (früher Twitter) dazu auf, das zu unterlassen. Die Beamten forderten die Aktivisten in den Baumhäusern auch dazu auf, nicht noch höher zu klettern.

Nach Beobachtungen eines dpa-Reporters wurden einzelne Demonstranten aus den Bäumen geholt, Kletterer der Polizei sind demnach im Einsatz. Eine Sprecherin der „Tümpeltown“-Aktivisten kündigte an, auch nach der Räumung würden die Proteste weitergehen.