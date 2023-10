Weißwasser - In einem Pflegeheim in der Region Weißwasser ist ein Mensch an ansteckender Lungentuberkulose erkrankt. Wie der Landkreis Görlitz am Donnerstag mitteilte, werden daher alle Kontaktpersonen der Einrichtung ab dem 18. Oktober durch das Gesundheitsamt untersucht. So solle frühzeitig erkannt werden, ob sich jemand angesteckt hat. Tuberkulose sei eine schwere Erkrankung. Mittlerweile gehöre sie aber zu den am besten behandelbaren Infektionskrankheiten. Im Kreis Görlitz sei in diesem Jahr bisher bei zehn Menschen eine Tuberkulose festgestellt worden.