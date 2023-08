Prag/Berlin - Tschechien präsentiert sich in diesem Jahr als internationales Partnerland beim Bürgerfest des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Wie der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds am Montag in Prag mitteilte, erwartet die Besucher in Berlin zum Tag des offenen Schlosses am 9. September ein umfangreiches grenzüberschreitendes Programm. Es reiche musikalisch von der Gipsy-Jazzband Django Always bis hin zu einem Auftritt des Popsängers Vojtech Dyk mit einem Barockensemble. Das Spejbl-und-Hurvinek-Theater bringt demnach sein Puppentheater aus Prag mit, das vor allem Kinder erfreut. Für Kunststücke sollen die Akrobaten des Vosa-Theaters sorgen.

Der Zukunftsfonds veranstaltet zudem einen Markt der Nichtregierungsorganisationen. An den Ständen präsentieren sich die Geschichtsvermittler von Post Bellum, das Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren und viele weitere Akteure. „Wir laden alle ein, sich beim Bürgerfest mit eigenen Augen davon zu überzeugen, wie vielfältig, fantasievoll und überraschend die deutsch-tschechische Zusammenarbeit ist“, teilten die beiden Geschäftsführer des Zukunftsfonds, Petra Ernstberger und Tomas Jelinek, mit. Die Tore von Schloss Bellevue sind am 9. September von 11.00 bis 19.00 Uhr für Besucher geöffnet, die vorher ein kostenloses Ticket gebucht haben.