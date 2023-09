Decin - Die tschechische Feuerwehr hat einen Brand im Unterholz in einem Waldgebiet nahe der deutschen Grenze nördlich des Stadtzentrums von Decin (Tetschen) gelöscht. Das teilte ein Sprecher am Freitag mit. Das Feuer war demnach am Donnerstagnachmittag im Ortsteil Maxicky auf einer Fläche von rund 300 mal 100 Metern ausgebrochen. Zum Einsatz kamen mehrere Feuerwehren und ein Hubschrauber mit einem Außenlöschbehälter. Bis zum Abend wurden die Flammen gelöscht. Einige Feuerwehrleute blieben bis zum Morgen als Brandwache vor Ort. Zur Ursache des Brandes wurden Ermittlungen aufgenommen.