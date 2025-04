In Jüterbog hat sich die Natur nach dem Brand im vergangenen Jahr etwas erholt.(Symbolbild)

Jüterbog - Alte Truppenübungsplätze in Brandenburg sind vor der Waldbrandsaison besser auf mögliche Feuer vorbereitet worden. So sei Totholz an den öffentlichen Straßen entfernt worden, auf einigen Flächen seien alte Kampfmitteln geräumt worden, außerdem seien die Waldbrandschutzsysteme verbessert worden, sagte eine Sprecherin der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg.

Die Schutzsysteme zur Vorbeugung und zur besseren Bekämpfung von Bränden umfassen befahrbare Brandschutzwege, Löschbrunnen und Schutzschneisen mit Sandstreifen, an denen Brände auslaufen können.

Stiftung bereitet Truppenübungsplätze auf drohende Brände vor

Allein in diesem Jahr habe die Stiftung auf den ehemaligen Truppenübungsplätzen Jüterbog, Heidehof, Lieberose und Tangersdorf insgesamt rund 54 Schneisen und Streifen instand gesetzt, erklärte die Stiftungssprecherin. Es gehe darum, proaktiv Maßnahmen zu ergreifen, um die Gebiete bestmöglich zu schützen.

Großer Brand in Jüterbog im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr kam es zu einem Großbrand auf 172 Hektar Fläche auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Jüterbog. Auch die Bundespolizei und die Bundeswehr unterstützten den Kampf gegen die Flammen mit Hubschraubern.

Im Nachgang wurde ein Teil des Gebietes sich selbst überlassen, ein anderer Teil wurde aktiv aufgeforstet. Eine Forschungsgruppe begleitete das Projekt, um Erkenntnisse für zukünftige Großbrände zu gewinnen.