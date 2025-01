So ähnlich dürfte es - mit einigen Ausnahmen - auch in den kommenden Tagen in Berlin und Brandenburg aussehen. (Archivbild)

Berlin - Überfrierende Nässe führt heute im Westen Brandenburgs zu leichtem Frost und Glätte. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes lockert es in Berlin und Brandenburg zunächst auf, ehe im Laufe des Vormittags im Norden Schneeregen- und Graupelschauer erwartet werden. Bei Höchsttemperaturen von 4 bis 6 Grad bleibe es meist trocken. Zeitweise scheine die Sonne.

In der Nacht zum Samstag erwarten die Meteorologen Nebel. Es kühle sich auf 2 bis minus 3 Grad ab. Am Wochenende wird es teils neblig-trüb. Am Samstag werde es am wahrscheinlichsten vom Fläming bis in den Süden Brandenburgs etwas heller. Die Höchstwerte liegen bis 0 bis 4 Grad. Den Angaben zufolge wird es nicht regnen.