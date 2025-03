Hannover/Bremen - In Niedersachsen und Bremen herrscht heute weitgehend trübes Wetter. Es ist stark bewölkt, anfangs gibt es teils auch Nebel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zur Küste und im angrenzenden Binnenland gibt es zunächst Schneeschauer. Tagsüber nehmen Schauer in der Nordhälfte zu, zum Teil gibt es auch Schnee. In Südniedersachsen ist es hingegen meist trocken. Dazu gibt es Temperaturen von maximal 4 bis 7 Grad.

In der Nacht zu Samstag klingen die Schnee- und Schneeregenschauer langsam ab, so der DWD. Die Temperaturen liegen um 1 Grad an der See, im Binnenland bei minus 3 bis 0 Grad. Es herrscht Glättegefahr durch gefrierende Nässe.