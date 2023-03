Trüber und regnerischer Dienstag in Sachsen-Anhalt erwartet

Dunkle Wolken ziehen über die Stiftskirche St.Servatii in Quedlinburg.

Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich auf einen trüben und regnerischen Dienstag einstellen. Der Morgen startet bewölkt mit einzelnen Regenschauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach zieht am Mittag von Westen ein Regengebiet auf und bringt Schauer mit sich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 14 Grad, im Harz zwischen 9 und 12 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch lassen die Regenschauer laut DWD allmählich nach. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen acht und vier Grad, im Oberharz bei zwei Grad. In der Nacht kann es am Brocken zu vereinzelten Sturmböen kommen. Für den Mittwoch meldet der DWD ein Sonnen-Wolken-Mix bei milden Temperaturen von bis zu 17 Grad.