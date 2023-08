Potsdam - Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich auf einen trüben Dienstag mit vielen Wolken und Regenschauern einstellen. Ein Tiefdruckgebiet bestimmt den Wetterverlauf und sorgt für Regen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte. Lediglich an der Prignitz bleibe es zeitweise niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen laut DWD am Dienstag zwischen 16 und 20 Grad. In der Nacht zu Mittwoch bleibt es bewölkt mit örtlichen Regenschauern. Die Temperaturen fallen in der Nacht auf bis zu 10 Grad.

Am Mittwoch bleibt es laut der Vorhersage bewölkt mit vereinzelten Schauern. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 22 Grad. Aufgrund des Tiefdruckgebietes werden bis zum Wochenende viel Niederschlag und Temperaturen um die 20 Grad erwartet.