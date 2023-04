Trüber Dienstag in Sachsen-Anhalt erwartet

Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich auf einen trüben Dienstag einstellen. Der Morgen startet bewölkt - lediglich an der Altmark kann die Sonne zum Vorschein kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Demnach kommt es im Laufe des Tages immer wieder zu vereinzelten Regenschauern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 14 Grad Celsius. Im Harz sorgt ein frischer Nordostwind für kühlere Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad Celsius.

In der Nacht zu Mittwoch bleibt es laut DWD vom Harz bis ins Burgenland bewölkt mit vereinzeltem Regen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und 2 Grad Celsius. Im Harz können die Temperaturen auf bis zu 0 Grad Celsius sinken. Auch am Mittwoch werden Schauer erwartet bei Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad Celsius.