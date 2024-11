Magdeburg - In den nächsten Tagen müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt auf viele Wolken und zeitweisen Regen einstellen. In der Nacht zum Donnerstag kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sogar in tieferen Lagen teilweise dichten Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern geben.

Heute ist es zunächst trüb, teilweise regnerisch. Bei Temperaturen zwischen 6 und 8 Grad lockert es im Verlauf des Tages aber etwas auf. In der Nacht kehren Nebel und Regen dann wieder zurück. Die Werte sinken auf bis zu 2, im Bergland sogar auf bis zu 0 Grad.

Auch am Donnerstag und Freitag ändert sich laut DWD wenig am grauen Novemberwetter. Mit vielen Wolken, Nebel sowie Regen startet der Donnerstag. Die Temperaturen steigen im Vergleich zum Vortag leicht auf bis zu 11 Grad an. Am Freitag lockern die Wolken pünktlich zum Start in das Wochenende etwas auf und es soll bei bis zu 10 Grad trocken bleiben.