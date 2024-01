Dresden - Sachsens Schulen sollen am Montag trotz der angekündigten Einschränkungen im Straßenverkehr aufgrund der Bauernproteste offenbleiben. „Die Schulen werden entsprechend der regionalen Beschränkung entscheiden müssen, inwieweit Lernzeit zu Hause angeordnet werden muss“, teilte das Ministerium am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Zudem müsse geschaut werden, inwieweit eine Notbetreuung für Kinder - gerade in den Grundschulen - sichergestellt werden kann. Wenn Schülerinnen und Schüler nicht zum Unterricht kommen können, dürfe ihnen dies nicht zum Nachteil gereichen. Hier sollten die Schulen „moderat entscheiden“, hieß es.

Aus Protest gegen die geplanten Kürzungen von Agar-Subventionen wollen Bauern am Montag 95 Prozent aller Autobahnauffahrten in Sachsen blockieren. Die Aktionen seien für einen Zeitraum von 5 bis 17 Uhr angemeldet worden, sagte ein Sprecher der Vereinigung „Land schafft Verbindung“ am Freitag.