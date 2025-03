Trotz Torwart-Gala: Müller bleibt in Wolfsburg Nummer 1b

Bremen - Nach seiner Torwart-Gala beim 2:1 in Bremen ließ sich Marius Müller gebührend von den mitgereisten Fans feiern. Der frühere Schalker tanzte ausgelassen vor der Gäste-Kurve, nachdem er dem VfL Wolfsburg mit zahlreichen Paraden den Sieg gerettet hatte. Nur Bremens Mitchell Weiser gelang es, Müller in der Schlussminute zu überwinden. In Gefahr geriet der wichtige Dreier aber nicht mehr.

„Es tut gut, solche Momente zu erleben“, sagte Müller später zurückhaltend. „Ich genieße es einfach. Ich genieße jeden Augenblick, jede Sekunde und jedes Training“, sagte der 31-Jährige, der seit Sommer beim VfL unter Vertrag steht.

Grabara bleibt Stammtorwart

Hinter Kamil Grabara ist Müller bei den Niedersachsen die Nummer zwei. Doch seit der polnische Torwart verletzt ausfällt, steht Müller zwischen den Pfosten - und zeigt mit starken Leistungen, dass er das Zeug zur Nummer eins hat.

Bleibt Müller also auch im Tor, wenn Grabara wieder fit ist? Darauf hatte Wolfsburgs Trainer Ralph Hasenhüttl eine zwar verblümt formulierte, aber doch klare Antwort. „Marius bleibt die Nummer 1b. Nummer 1a bleibt Kamil. Er hat uns in dieser Spielzeit auch bereits einige Spiele gewonnen und bewiesen, dass er eine klare Nummer 1 ist“, sagte Hasenhüttl.