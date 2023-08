Trotz Supercup: Leipzig in Leverkusen vor „Herausforderung“

Leipzig - Beim Start in die neue Bundesliga-Saison hat es RB Leipzig sofort mit einem Kontrahenten um die Champions-League-Plätze zu tun. „Ich glaube, mit Leverkusen ist zu rechnen. Topverpflichtungen, Qualität, Erfahrung, trotzdem noch junge Spieler dabei - für uns eine große Herausforderung, die wir da haben“, sagte Cheftrainer Marco Rose vor dem Spiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Bayer 04 Leverkusen. Der Gegner habe laut Rose mit Jonas Hofmann und Granit Xhaka viel Erfahrung dazu geholt. „Jonas Hofmann, der ein gutes Gefühl für Pressing-Auslöser hat, der Bälle klauen kann und ein gutes Tempo hat. Granit Xhaka, ein Top-Sechser mit einem herausragenden linken Fuß“, weiß Rose um die Stärken der Werkself. Er selbst kann einen breiten Kader aufweisen. Nach ihren Muskelproblemen stehen Kevin Kampl und Christoph Baumgartner vor ihrer Rückkehr. Das gilt auch für Benjamin Sesko, der zuletzt Probleme mit einer Sehne am Fuß hatte.