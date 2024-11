In der ersten Bundesliga-Saison tut sich Aufsteiger VfL Potsdam weiter schwer. Obwohl sich das Team von Trainer Emir Kurtagic gut verkauft, bleiben auch im achten Spiel die Punkte aus.

Trotz starker Wurfquote: Potsdam verliert in Göppingen

Göppingen - Aufsteiger 1. VfL Potsdam muss auch nach dem achten Spiel in der Handball-Bundesliga weiter auf die ersten Punkte warten. Das Team von Trainer Emir Kurtagic verlor bei Frisch Auf! Göppingen mit 25:30 (12:13). Bei der bereits achten Niederlage, die gleichbedeutend mit dem letzten Tabellenplatz ist, trug sich Nicolas Paulnsteiner mit fünf Treffern als bester Potsdamer Werfer in die Statistik ein.

Beide Mannschaften starteten in der Göppinger Arena vor 5.000 Fans verhalten in die Partie. Erst nach drei Minuten erzielten die Gastgeber das erste Tor, der VfL glich allerdings prompt aus. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, bei der die Potsdamer mit ihrer hohen Wurfeffektivität punkteten, sich aber mit voranschreitender Spielzeit zu oft mit technischen Fehlern selbst bestraften.

Zweite Halbzeit entscheidet

Nach einer 3:2-Führung (8.) fiel Kurtagics Sieben mit 7:9 (19.) zurück, stellte dann aber auf 10:10 (24.). Für einen kurzen Schockmoment sorgte Cyrill Akakpo in der 28. Minute, als er nach einem Ellenbogentreffer mit einer stark blutenden Platzwunde am Kopf ausgewechselt werden musste. Mitte der zweiten Halbzeit konnte der Rechtsaußen aber bandagiert aufs Feld zurückkehren.

In der 41. Minute gerieten die Brandenburger erstmals mit drei Toren in Rückstand (15:18) und mussten im Anschluss weiter abreißen lassen (16:21, 46.). Als beim Stand von 24:27 auch noch Rückraumspieler Maxim Orlov in der 57. Minute verletzt ausfiel, war die Niederlage nicht mehr zu verhindern.