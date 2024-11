Potsdam - Aufsteiger 1. VfL Potsdam wartet auch nach dem zehnten Spiel weiter auf die ersten Punkte in der Handball-Bundesliga. Der Tabellenletzte verlor bei der HSG Wetzlar deutlich mit 18:26 (10:14). Bei der nun zehnten Niederlage war Max Günther mit sechs Treffern bester Potsdamer Werfer.

Die Gäste starteten in der Wetzlarer Arena stockend in die Partie. Wie in den vergangenen Spielen war die Fehlerzahl überaus hoch, sodass die HSG selbst in Unterzahl zu leichten Toren kam. Nach gut zwölf Minuten lag der VfL bereits mit 2:6 zurück und Trainer Emir Kurtagic nahm die erste Auszeit. Danach wurde die Offensive etwas agiler, vorrangig war es aber Torhüter Mark Ferjan zu verdanken, dass der Rückstand zwischenzeitig auf 6:8 minimiert werden konnte.

Problematisch blieb aber die eigene Effektivität, sodass die Brandenburger binnen weniger Minuten wieder mit fünf Toren zurücklagen. In der zweiten Halbzeit war es erneut Ferjan, der das Spiel prägte und die Grundlage dafür legte, dass sein Team auf 13:14 (35.) herankam. Auf Dauer konnte der Schlussmann die zahlreichen Ungenauigkeiten seiner Angriffsspieler jedoch nicht ausgleichen.