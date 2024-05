Unterhaching - Dynamo Dresden hat keine Chance mehr auf den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga. Am vorletzten Spieltag der 3. Liga gewann Dynamo zwar bei der SpVgg Unterhaching mit 2:0 (2:1). Da Jahn Regensburg zur gleichen Zeit aber bei Viktoria Köln 1:1 spielte, bleibt der dritte Rang unerreichbar.

Niklas Hauptmann brachte Dynamo bereits in der 3. Minute mit der ersten Chance des Spiels in Führung. Stefan Kutschke erhöhte vor über 9000 Zuschauern in der 34. Minute in Abstauber-Manier. Aaron Keller (83.) gelang noch der Anschlusstreffer. Die Partie war in der ersten Halbzeit für 14 Minuten unterbrochen, weil die Dresdner Fans mit Bannern ein Fluchttor verhängt hatten.

Die Dresdner begannen abgeklärt und nutzten gleich die erste Möglichkeit. Hauptmann spielte mit Tom Zimmerschied Doppelpass und versenkte den Ball souverän. Auch am zweiten Tor waren er und Zimmerschied maßgeblich beteiligt. Nach einem Hauptmann-Solo traf Zimmerschied den Pfosten, Kutschke nutzte den Abpraller. Es war nicht unverdient, denn die Dresdner beherrschten Spiel und Gegner, der keine ernsthafte Möglichkeit im ersten Abschnitt besaß.

Nach dem Wechsel plätscherte die Partie vor sich hin. Auf beiden Seiten ergaben sich Chancen, wobei Dynamo die größeren hatte, diese aber wieder einmal vergab. Ein Kontertor der Gastgeber machte die Schlussphase dann noch spannend.