Trotz Sieglos-Serie: Kovac glaubt an Chance in Leverkusen

Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg glaubt trotz der bislang ohne Bundesliga-Niederlage auftrumpfenden Leverkusener an eine Chance beim Tabellenführer im Rheinland. „Der klare Favorit ist Bayer 04 Leverkusen“, sagte Trainer Niko Kovac vor der Partie am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN). Angesichts der eigenen Negativbilanz von neun sieglosen Spielen meinte der Kroate allerdings: „Wir glauben trotzdem an die Chance.“

Zuletzt hatte der Club aus der Auto-Stadt am 16. Dezember in Darmstadt (1:0) drei Punkte geholt. Der zuletzt vielfach kritisierte Kovac sagte hinsichtlich der Negativserie: „Das ist uns auch bewusst“. Fußball sei jedoch manchmal leicht zu erklären und manchmal nicht so leicht. Wolfsburgs Vorteil liegt laut dem Kroaten in der Konstellation des Ersten gegen den 13. der Liga: „Von uns erwartet niemand etwas“.

Dass Bayer im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League am Donnerstag in Aserbaidschan nur ein 2:2 bei Karabach Agdam holte, ist laut Kovac wenig repräsentativ, da die Leverkusener auf einige Stammkräfte verzichteten. Das Spiel solle man zur Seite legen und sich auf die Auftritte in der Bundesliga konzentrieren. Der 52-Jährige lobte: „Es ist so, dass die Leverkusener dieses Jahr den absolut schönsten Fußball spielen.“