Mit dem 6:4 in Schwenningen wahren die Berliner ihre Playoff-Chancen in der DEL, offenbaren aber wieder einmal folgenschwere Konzentrationsschwächen. Die gilt es nun schnellstmöglich abzustellen

Villingen-Schwenningen - Trainer Serge Aubin erlebte an seinem 48. Geburtstag eine emotionale Achterbahnfahrt. So war er nach dem turbulenten 6:4 der Eisbären Berlin bei den Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch eher erleichtert als euphorisch. „Ich freue mich definitiv über den Sieg, aber es gibt noch eine Menge Arbeit zu erledigen“, sagte der Kanadier am Mittwochabend bei Magentasport. „Ich denke nicht, dass wir unser bestes Eishockey gespielt haben. Aber es geht darum, Siege zu holen, und das haben wir getan.“

Die weiter auf Platz 13 stehenden Berliner hatten es gegen die Schwarzwälder allerdings unnötig spannend gemacht, weil sie zwischenzeitlich durch eigene Nachlässigkeiten eine 4:1-Führung verspielten. „Das war die Art von Spiel, die wir als Trainer nicht sonderlich mögen. Wir haben ein paar frühe Tore geschossen, aber dann im zweiten Drittel irgendwie den Fuß vom Gaspedal genommen“, räumte Aubin ein.

Letztlich konnte sich der Coach aber auf sein Team verlassen. In der zweiten Pause verzichtete er beim Stand von 4:4 auf eine Kabinenansprache an seine Profis. „Wir haben da drinnen genug Führungsstärke. Sie wussten, was sie zu tun hatten“, sagte Aubin. Tatsächlich fanden die Berliner noch den Weg zum Erfolg. „Das ist gut. Aber wir müssen besser werden“, mahnte der Trainer.

Am Freitagabend wartet mit den Löwen Frankfurt schließlich schon der nächste direkte Playoff-Konkurrent auf die Eisbären (19.30 Uhr, live bei Magentasport). Gegen die Hessen, die derzeit mit sieben Punkten Vorsprung auf die Hauptstädter Tabellenplatz zehn belegen, benötigen die Berliner einen weiteren Erfolg, um ihre Hoffnungen zu wahren.