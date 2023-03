Erfurt - Trotz gestiegener Lebensmittelpreise halten Thüringer Krankenhäuser meist an ihrem Speisenangebot für Patienten fest. „Wir haben bisher nicht an der Verpflegung für unsere Patienten - und auch nicht an der für die Beschäftigten - gespart“, sagte der Geschäftsführer am Weimarer Sophien- und Hufeland-Klinikum, Tomas Kallenbach, bei einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Für Aufsehen hatten im Januar Zeitungsberichte gesorgt, denen zufolge ein Klinikbetreiber in Hamburg gesetzlich Versicherten nur noch Margarine statt Butter servieren wollte - wegen gestiegener Einkaufspreise, wie es hieß. Die meisten Krankenhäuser in Thüringen folgen diesem Beispiel nicht und setzen stattdessen vor allem auf Sparmaßnahmen im Bereich des Energieverbrauchs.