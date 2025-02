Beim Auftritt in der Champions League bei Kolstad läuft beim SC Magdeburg offensiv nichts zusammen. Trotz der Niederlage steht der deutsche Meister in der K.-o.-Phase des Wettbewerbs.

Felix Claar war mit sechs Toren einer der besten Magdeburger in Kolstad.

Trondheim - Der SC Magdeburg steht trotz einer 27:31 (14:15)-Niederlage beim norwegischen Vertreter Kolstad Håndball im Achtelfinale der Champions League. Dem deutschen Handball-Meister ist der sechste Platz in der Gruppe B und damit das Weiterkommen ungeachtet der Pleite nicht mehr zu nehmen. Bester SCM-Werfer war Linksaußen Matthias Musche mit acht Treffern.

Magdeburg konnte wieder auf Michael Damgaard zurückgreifen, musste aber auf Linksaußen Lukas Mertens verzichten und trat mit nur zwölf Feldspielern an. Dennoch kam der Double-Gewinner der Vorsaison gut ins Spiel, vergab dann allerdings zu viele Chancen und geriet in Rückstand.

Magdeburg mit Offensivschwächen

Bis zur Pause lieferten sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe. Auch, weil der eingewechselte Torhüter Sergey Hernandez zwei wichtige Bälle in doppelter Unterzahl und den SCM so im Spiel hielt. Nach dem Seitenwechsel bauten die Gastgeber ihre Führung jedoch auf drei Tore aus.

Magdeburg konnte den Rückstand auch in Überzahl nicht verringern. Vor allem die Durchbrüche an den Kreis fehlten, sodass die Paraden von Hernandez wenig Wert hatten. Mit dem siebten Feldspieler ging Magdeburg in der Schlussphase ins Risiko, konnte dem Spiel aber keine Wende mehr geben.