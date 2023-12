Bitterfeld-Wolfen - Trotz der geplanten Kürzungen bei der Solarförderung im Haushalt der Bundesregierung sieht das Solarunternehmen Meyer-Burger die Einigung positiv. „Wir begrüßen, dass die Leitlinien für den Haushalt 2024 jetzt feststehen“, sagte Geschäftsführer Gunter Erfurt der Deutschen Presse-Agentur. Sie seien Basis für alle weiteren Maßnahmen, um die Solarindustrie in Deutschland wieder aufzubauen. Von den Haushaltsentscheidungen sei der gesamte Bereich des Solarpakets 1 im Erneuerbare-Energien-Gesetz nicht betroffen.

Die Bundesregierung will mit dem Solarpaket unter anderem bürokratische Hürden abbauen. So soll der Betrieb von Balkonkraftwerken einfacher werden oder die Nutzung von selbst erzeugtem Photovoltaik-Strom in Mehrfamilienhäusern. Auch die Möglichkeiten für Solaranlagen auf Äckern und Feldern sollen erweitert werden.

Meyer-Burger fertigt nach eigenen Angaben als einziges Unternehmen in Deutschland eigene Solarzellen und Solarmodule. Fabriken des schweizerischen Unternehmens stehen in Bitterfeld-Wolfen (Sachsen-Anhalt) und Freiberg (Sachsen).