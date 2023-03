Nach der SPD hat sich auch die CDU für gemeinsame Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. An dem Zweierbündnis gibt es allerdings Kritik. Der CDU-Bundesvorsitzende Merz findet es richtig.

Berlin - In Berlin könnten die Koalitionsverhandlungen von SPD und CDU bald beginnen. Kritik daran gibt es aber von vielen Seiten. CDU-Landeschef Kai Wegner kündigte am Donnerstagabend nach der Entscheidung der Landes-CDU für die Aufnahme der Verhandlungen an, schon am Montag sollten die entsprechenden Arbeitsgruppen für die Gespräche eingesetzt werden.

Die bisherigen Koalitionspartner der SPD haben den Schwenk zur CDU scharf kritisiert. Linke-Vorsitzende Katina Schubert sagte der Tageszeitung „taz“ (Freitag), die Begründung der Sozialdemokraten, warum es mit Linken und Grünen nicht mehr gehe, sei hanebüchen.“ Schubert bezog sich auf einen Bericht der SPD-Sondierungskommission an den SPD-Landesvorstand. „Dass sie angeblich an unserer Zuverlässigkeit zweifeln, ist einfach unverschämt - und sie wissen auch, dass das nicht stimmt“, so die Linke-Politikerin.

Die Grünen-Landesvorsitzenden Susanne Mertens und Philmon Ghirmai kritisierten am Freitag, Grund für die Entscheidung der SPD gegen die Fortsetzung von Rot-Grün-Rot sei die mangelnde Bereitschaft der Giffey-SPD zu einem neuen Aufbruch, den die Stadt so dringend brauche und zu einem fairen und partnerschaftlichen Miteinander in der Koalition. „Dass sich die CDU und die Giffey-SPD für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen entschieden haben, zeigt, dass genau das kommt, wovor wir im Wahlkampf gewarnt haben: eine Koalition des Rückschritts.“

Bei den Sozialdemokraten ist die Zustimmung für die Gespräche über die schwarz-rote Regierung keinesfalls einhellig: „Wir haben Mitglieder, die sich jetzt sehr stark gegen ein solches Bündnis aussprechen und auch sehr laut sind“, sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin und SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey im Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Aber es gibt auch sehr, sehr viele Rückmeldungen aus der Partei, die sagen, das ist ein richtiger und auch ein mutiger Schritt.“

Giffey rechnet mit einer breiten Mehrheit bei dem angekündigten Mitgliederentscheid über einen Koalitionsvertrag mit der CDU. Im Landesvorstand habe es über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen eine sehr ehrliche Debatte gegeben, sagte Giffey. „Zwei Drittel haben für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der CDU gestimmt.“ Die Stimmungslage in der gesamten Partei schätze sie in etwa auch so ein.

Unter anderem die SPD-Jugendorganisation Jusos hatte angekündigt gegen ein schwarz-rotes Zweierbündnis zu mobilisieren. Auf Twitter teilten sie am Donnerstag mit, was jetzt folgen werde, sei die größte parteiinterne Kampagne, die die SPD in Berlin je gesehen habe.

Aber auch in der CDU gibt es kritische Stimmen. „Ich werbe ausdrücklich für eine progressive Koalition zwischen CDU und Grünen“, sagte Christian Gräff, Wirtschaftsexperte der CDU-Fraktion, dem „Tagesspiegel“ (Donnerstag). „Die Berliner SPD muss sich in der Opposition erneuern. Sie ist in Berlin vorerst nicht regierungsfähig.“

CDU-Bundesvorsitzender Friedrich Merz unterstützt die Entscheidung der Berliner CDU dagegen: „Die CDU hat in Berlin mit großem Abstand vor der SPD und vor den Grünen die Wahlen gewonnen“, sagte er in der RTL/ntv-Sendung „Frühstart“ am Freitag. „Und jetzt müssen die örtlichen Verantwortlichen einen Weg suchen, wie sie zu einer vernünftigen Regierung zusammenkommen“, sagte Merz. „Und wenn das die Entscheidung der CDU in Berlin ist, mit der SPD jetzt Koalitionsgespräche zu beginnen, dann findet das meine Zustimmung.“

Die CDU hatte die Wiederholungswahl Mitte Februar mit 28,2 Prozent gewonnen. SPD und Grüne bekamen beide 18,4 Prozent. Die Sozialdemokraten haben mit 53 Stimmen nur einen hauchdünnen Vorsprung vor den Grünen. Die Linke kam auf 12,2 Prozent, die AfD auf 9,1.