Dresden - Das erste Aprilwochenende soll ungewöhnlich warm werden - doch eine Abkühlung in den Freibädern in Dresden wird noch nicht möglich sein. Die Antwort auf die Frage, ob Freibäder kurzfristig für Gäste öffnen könnten, sei eindeutig: nein, teilten die Dresdner Bäder am Donnerstag mit. „Zwar starten die Vorbereitungen auf die Saison in diesen Tagen, für eine tageweise Öffnung selbst einzelner Objekte ist es allerdings zu früh.“

Es liefen noch technische Arbeiten, und auch die Suche nach Saisonkräften - Platzwarte, Kassierer und Rettungsschwimmer - sei noch nicht abgeschlossen. Daher bleibe es beim Saisonstart im Mai.