Berlin - Trotz glatter Straßen hat es am Freitagmorgen zunächst keine Unfälle mit Verletzten in Berlin gegeben. Die Polizei habe kein erhöhtes Einsatzgeschehen festgestellt, sagte ein Sprecher am Morgen. Die Feuerwehr war am Donnerstagabend wegen des Glatteises stark ausgelastet und hatte auf der Plattform X (vormals Twitter) den Ausnahmezustand ausgerufen. Ab 21.00 Uhr ging das Einsatzgeschehen deutlich zurück, wie ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Freitagmorgen sagte. Zu glättebedingten Einsätzen in der Nacht machte er zunächst keine Angaben.