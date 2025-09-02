Der 1. FC Magdeburg legt auf dem Transfermarkt noch einmal spät nach. Mateusz Zukowski kommt von einem polnischen Zweitligisten. Bis er für den FCM ein Spiel absolviert, wird es aber noch dauern.

Der 1. FC Magdeburg hat noch einen neuen Spieler für die Offensive verpflichtet.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat Offensivspieler Mateusz Zukowski vom polnischen Club Slask Breslau verpflichtet. Das gab der Fußball-Zweitligist einen Tag nach Ende des Transferfensters bekannt.

„Er bringt Elemente mit, die unsere Offensive weiter bereichern und gut ergänzen werden. Mateusz ist technisch stark und sucht den direkten Weg zum Tor“, sagte FCM-Coach Markus Fiedler über den 23 Jahre alten Zugang, der derzeit allerdings noch an einer Fußverletzung laboriert.

Zuletzt mit Breslau abgestiegen

Zukowski war im Sommer 2023 vom schottischen Traditionsverein Glasgow Rangers nach Breslau gewechselt. Seitdem absolvierte er 58 Erstliga-Spiele in Polen. In der vergangenen Saison allerdings stieg Zukowski mit dem Club ab.

Magdeburgs Geschäftsführer Sport Otmar Schork erklärte, dass der FCM schon seit längerer Zeit Kontakt zu dem polnischen Außenstürmer gehabt habe. „Durch die Verletzung mit dem Bruch des Mittelfußes mussten wir den weiteren Heilungsverlauf abwarten. Er wird bei uns zunächst die Reha zur Genesung fortführen, jedoch noch einige Zeit ausfallen. Für uns ist er eine Verpflichtung für die Zukunft“, sagte Schork.