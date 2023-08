Potsdam - Im neuen Schuljahr will Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) den Unterricht in den wichtigsten Fächern trotz eines Lehrerdefizits sicherstellen. „Absolute Priorität hat immer, dass der Kernunterricht abgesichert wird“, sagte Freiberg der „Märkischen Allgemeinen“ (Mittwoch). Es sei nicht so, dass alle Lehrkräfte auf einen Schlag eingestellt werden müssten. Freiberg rechnet damit, dass der Trend zu mehr Seiteneinsteigern anhält. „Wir brauchen sie“, sagte er. Der Minister sieht keinen Beleg für eine Änderung der Qualität des Unterrichts durch Seiteneinsteiger.

Für das kommende Schuljahr ist nach bisherigen Angaben des Ministeriums die Neueinstellung von mindestens 1800 Lehrkräften erforderlich. Allerdings war bereits absehbar, dass so viele ausgebildete Lehrer und Seiteneinsteiger kaum zu finden sein werden. „Wie viele Lehrkräfte wir zum ersten Schultag womöglich nicht gewinnen konnten, kann ich im Moment noch nicht sicher sagen“, sagte der Minister. Am Donnerstag will er in einer Pressekonferenz näher auf das neue Schuljahr eingehen.

Freiberg will unter anderem erreichen, dass Lehrkräfte in Brandenburg wegen des Lehrermangels später in Rente gehen. Das Projekt wird allerdings zunächst verschoben, weil es nicht genug Rückmeldungen interessierter Lehrkräfte gab, um für einen schnellen positiven Effekt beim Personal zu sorgen. Das Land wirbt zudem mit Anzeigen, Plakaten und in sozialen Medien um Lehrkräfte.

CDU-Landes- und Fraktionschef Jan Redmann hatte am Dienstag in der „Märkischen Oderzeitung“ vorgeschlagen, dass Lehrer eine Stunde mehr pro Woche unterrichten. Freiberg hatte im Mai allerdings gesagt, eine Erhöhung der Stundenzahl für Lehrerinnen und Lehrer ähnlich wie in Sachsen-Anhalt komme für ihn nur als letztes Mittel infrage.