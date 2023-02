Die Berliner Volleyballer mussten zuletzt verletzungsbedingt auf mehrere Spieler verzichten. Trotzdem siegte die Mannschaft gegen den TSV Haching München in der Zwischenrunde und zeigte Charakter.

Spieler sind am Ball.

Bestensee - Die Moral bei den Netzhoppers KW-Bestensee hat auch unter den vielen Rückschlägen in dieser Saison nicht gelitten. Trotz widriger Umstände wegen zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle gelang der Mannschaft gegen den TSV Haching München am Samstag in der Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga ein 3:1 (25:20, 25:20, 26:28, 25:22)-Heimerfolg. Es war im 18. Saisonspiel erst der vierte Sieg der Brandenburger. Zwei davon gelangen der Mannschaft gegen Schlusslicht VC Olympia Berlin, die beiden anderen wurden gegen den Vorletzten Haching geholt.

„In unserer Mannschaft steckt insgesamt ein positiver Charakter, auch wenn das im Spiel nicht immer so rüberkommt“, sagt Zuspieler Mario Schmidgall. Der 24-Jährige ist einer von vier wichtigen Spielern bei den Netzhoppers, die gegen Haching fehlten. Er und Routinier Dirk Westphal mussten wegen Fingerverletzungen passen. Mittelblocker Max Chamberlain ist schon länger wegen Knieproblemen nicht dabei, Malachi Murch leidet unter Schulterbeschwerden.

„Es ist sehr frustrierend, so viele Verletzte zu haben - meist aus völlig unerwarteten Gründen“, hadert Trainer Tomasz Wasilwoski. Zwangsläufig müssen dadurch jüngere Spieler wie Max Schulz, Moritz Eckardt oder Gian-Luca Berger mehr Verantwortung übernehmen.

Schulz glänzte gegen Haching vor nur 322 Zuschauern in Bestensee mit 18 Punkten als bester Angreifer seiner Mannschaft. Dass die vielen Niederlagen in dieser Saison gerade bei den jungen Spielern zu einem Stimmungstief führen, fürchtet Schmidgall nicht, denn: „Jeder versucht bei uns im Training, immer besser zu werden, um der Mannschaft zu helfen. Schuldzuweisungen gibt es nicht.“

Der Sieg gegen Haching in einer Partie auf insgesamt recht mäßigem Niveau soll den Netzhoppers den Motivationsschub geben, um vielleicht auch am Mittwoch im nächsten Zwischenrundenspiel bei den Volleys Herrsching zu punkten - trotz aller Personalsorgen.