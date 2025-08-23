Krausnick-Groß Wasserburg - In Brandenburgs größter Tropenlandschaft hat es am Freitagabend einen Feuerwehreinsatz gegeben. Um etwa 22 Uhr habe es einen „großen Knall“ gegeben, sagte ein Sprecher des Resorts Tropical Islands bei Krausnick-Groß Wasserburg (Dahme-Spreewald) am Samstagmorgen. Ein Transformator, also ein Bauelement der Elektrotechnik, sei „ausgestiegen“, habe im Inneren gebrannt und Rauch habe sich gebildet. Der Trafo stehe in einem Bereich, der für Gäste nicht zugänglich ist.

Neun Zimmer in der Nähe des Trafos wurden sicherheitshalber evakuiert, um kurz vor 23 Uhr konnten die betroffenen Gäste bereits in ihre Zimmer zurückkehren. „Unsere Maßnahmen haben sofort gegriffen, es kam nie zu einem Stromausfall oder Ähnlichem“, sagte der Sprecher. Ein paar Gäste riefen dennoch die Feuerwehr, die Werksfeuerwehr hatte den Brand jedoch schnell im Griff, wodurch weitere Einsatzkräfte nicht gebraucht wurden und wieder abrücken konnten.