Jena - Ein 63-Jähriger ist am Paradiesbahnhof in Jena nach einem Tritt in den Rücken auf das Gleisbett gestürzt und dabei verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag angab, wollte der Mann am Samstagabend aus einem Regionalzug steigen und wurde dabei von einem anderen Mann angerempelt. Als der 63-Jährige ihn darauf angesprochen habe, habe dieser ihm in den Rücken getreten. Dadurch sei der Mann zwischen zwei Waggons auf die Gleise gestürzt. Ein weiterer Fahrgast zog laut Polizei die Notbremse des Zuges und half dem 63-Jährigen zurück auf den Bahnsteig. Der mutmaßliche Täter habe die Flucht ergriffen.

Der 63-Jährige wurde bei dem Sturz den Angaben nach leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Eine anschließende Fahndung blieb laut Polizei vergebens. Nun werde nach möglichen Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet hätten. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung laufen.