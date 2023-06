Und plötzlich ist das Wasser weg. Bis zu 70 Prozent der Stadt Gardelegen haben am Freitagmorgen kein Trinkwasser. Lange ist unklar, wo das Leck in der Leitung ist. Auch ein Krankenhaus ist betroffen.

Gardelegen - Nachdem rund 6000 Haushalte in Gardelegen und Umgebung am Freitag ohne Wasser waren, ist die Trinkwasserversorgung in der Hansestadt im Laufe des Tages größtenteils wiederhergestellt worden. Einige Gebiete, darunter auch das Altmark-Klinikum, seien aber weiterhin betroffen, erklärte der Geschäftsführer des Wasserverbandes, Sven Müller. „So eine Situation hatten wir auch noch nicht.“ Es sei bei weitem nicht alltäglich, dass plötzlich 60 bis 70 Prozent der Leute kein Wasser mehr hätten.

Der Wasserverband hofft, dass die letzten Auswirkungen bis spätestens kommenden Montag überwunden sind. Dennoch bat er darum, die Wassernutzung auch über das Wochenende auf das Nötigste einzuschränken, um den Druck in den Leitungen wieder aufbauen zu können.

Wie es zu dem Leck kam, ist bislang nicht klar. Es habe eine Havarie an einer Hauptleitung gegeben. Diese stamme noch aus DDR-Zeiten, mit 30 bis 40 Jahren sei sie aber nicht in einem Alter, in dem sie kaputt gehen würde, betont Müller. Problematisch sei gewesen, dass das Melde- und Überwachungssystem der Leitungen nicht funktioniert habe. Beim Gewitter am Donnerstag sei der Blitz eingeschlagen. Dadurch habe es länger gedauert, das Leck zu finden. Man habe nur registriert, dass es einen Druckabfall in der Leitung gegeben hatte.

Am Rand von Gardelegen, wo die Straße schon in einen Waldweg übergeht, ist fast nichts zu sehen vom Leck, das Tausende Haushalte ohne Wasser ließ. Vereinzelt schimmert ein wenig Wasser zwischen dem hohen Gras durch, Autospuren und aufgeworfene Erde zeigen, dass hier im mannshohen Gras hinter den Häusern gesucht und gearbeitet wurde.

Rund 6000 der insgesamt zu versorgenden 10.000 Haushalte hätten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kein Wasser mehr gehabt, erklärte Müller bei einer Pressekonferenz. Einige Bereiche, darunter auch das Krankenhaus in Gardelegen, waren auch am späten Freitagnachmittag immer noch betroffen. Um die Versorgung des Krankenhauses sicherzustellen, sei ein Tankwagen von einer Molkerei in Stendal besorgt worden, der eine Grundversorgung mit 26.000 Litern zur Verfügung stelle.

„Wir mussten Operationen verschieben“, sagte Chefarzt Michael Schoof. Man habe sich auch schon darauf eingestellt, Patienten möglicherweise zu verlegen. Rund 130 Patienten seien in der Klinik.