Eisenach/Creuzburg - Unter dem Vorwand, etwas verkaufen zu wollen, haben Trickdiebe im Wartburgkreis zwei Rentnerinnen um Geld und Schmuck gebracht. Aus der Wohnung einer 82-jährigen Seniorin in Creuzburg stahlen eine Frau und ein Mann am Samstag so etwa 2000 Euro Bargeld aus einem Portemonnaie, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Wenig später verschafften sich eine Frau und eine weitere Person auf diese Weise Zutritt zur Wohnung einer 90 Jahre alten Frau in Eisenach, in der sie Schmuck im Wert von etwa 1000 Euro mitgehen ließen. Die Polizei sucht Zeugen.