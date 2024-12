In einem Hausflur in Neukölln wird ein 38-Jähriger die Treppe heruntergestoßen. Nun ist er seinen Verletzungen erlegen.

Berlin - Nach einer Attacke in einem Hausflur in Berlin-Neukölln ist ein 38-Jähriger an den dabei erlittenen Verletzungen gestorben. Zwei Unbekannte hatten den Mann eine Treppe hinuntergestoßen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Die 1. Mordkommission des Landeskriminalamts und die Staatsanwaltschaft ermitteln.

Die Unbekannten sollen am Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr in einem Hausflur in der Sonnenallee auf ein Pärchen im Alter von 29 und 38 Jahren getroffen sein. Einer der Angreifer habe den 38-Jährigen die Treppe hinuntergestürzt, der dabei erhebliche Kopfverletzungen erlitten habe. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die 29-Jährige wurde nicht verletzt. Die beiden Tatverdächtigen flohen in unbekannte Richtung. Die Hintergründe der Tat sind unklar.