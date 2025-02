Die Kosten für die Pflege im Heim müssen Bewohnerinnen und Bewohner zum Teil selbst tragen. In Sachsen liegen die Beträge unter dem Bundesschnitt, aber es gab ein kräftiges Plus.

Berlin/Dresden - Der selbst zu zahlende Anteil für Pflegebedürftige in sächsischen Heimen ist innerhalb des vergangenen Jahres deutlich gestiegen. Zum 1. Januar 2025 waren im ersten Jahr im Heim 2.720 Euro pro Monat aus eigener Tasche fällig - 231 Euro mehr als Anfang 2024, wie eine der Deutschen Presse-Agentur vorliegende Auswertung des Ersatzkassenverbands (Vdek) ergab.

Ab dem zweiten Heimjahr stieg die Zuzahlung im Schnitt auf 2.460 Euro im Monat (plus 200 Euro), im dritten Heimjahr auf 2.114 Euro (plus 160 Euro) und im vierten Heimjahr auf 1.680 Euro im Monat (plus 108 Euro).

Sachsen bleibt unter Bundesdurchschnitt

Damit blieben die Kosten im Freistaat unter dem bundesweiten Schnitt von 2.984 Euro im ersten Jahr (plus 297). Die Beträge sind in den Ländern sehr unterschiedlich: Zwischen der höchsten Eigenbeteiligung in Bremen (3.456 Euro) und der niedrigsten in Sachsen-Anhalt (2.443 Euro) liegen etwa 1.000 Euro.

Aufwärtstrend ungebremst

Die Leistungsbeträge der Pflegekassen, die anders als die Krankenversicherung nur einen Teil der Kosten tragen, wurden zu Jahresbeginn um 4,5 Prozent angehoben. Weder diese Anhebung noch die von der Pflegekasse gezahlten Zuschläge, die mit zunehmender Dauer des Heimaufenthalts ansteigen hätten den ständigen Aufwärtstrend bei den Eigenanteilen bremsen können, teilte der Vdek mit.

In den Summen ist zum einen der Eigenanteil für die reine Pflege und Betreuung enthalten. Für Bewohnerinnen und Bewohner im Heim kommen noch Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen in den Einrichtungen hinzu. In die Auswertung des Vdek werden seit vergangenen Juli auch Ausbildungskosten einbezogen, die ebenfalls von den Heimen weitergegeben werden. Dieser Posten wurde auch in die Vergleichswerte zum 1. Januar 2024 eingerechnet.