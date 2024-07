In Halle wollen Anhängerinnen und Anhänger von Fridays for Future in den nächsten Tagen auch über ihre eigene Zukunft sprechen. Erwartet werden zu dem Sommerkongress über 250 Menschen.

Treffen in Halle - Fridays for Future plant neue Aktionen

In Halle treffen sich in den nächsten Tagen Anhängerinnen und Anhänger von Fridays for Future. (Archivbild)

Halle - Aus ganz Deutschland kommen in diesen Tagen in Halle Anhängerinnen und Anhänger der Klimagruppe Fridays for Future zusammen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen Wissen und Erfahrungen austauschen und auch den globalen Klimastreik am 20. September vorbereiten, teilten die Veranstalter mit. Außerdem sollen Strategien für die Zukunft diskutiert werden.

Insgesamt werden den Angaben nach über 250 Menschen erwartet, die sich an der Organisation von Klimastreiks beteiligen. Der offizielle Auftakt des Sommerkongresses soll heute Nachmittag auf dem Riebeckplatz in Halle stattfinden. Die Veranstaltung ist noch bis zum 31. Juli geplant. Auf dem Programm stehen Workshops, Podien und Vorträge.

Die internationale Bewegung Fridays for Future wurde ursprünglich von Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden gegründet. Sie setzt sich unter anderem für eine schnelle Umsetzung von Klimaschutz-Maßnahmen ein. Deutschlandweit organisieren sich die Anhängerinnen und Anhänger in verschiedenen Gruppen.