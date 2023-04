Syke - Ein Treckerfahrer ist am Dienstagabend in Syke von der Bundesstraße 6 abgekommen und musste reanimiert werden. Nahe des Ortsausgangs Richtung Weyhe sei der Traktor samt Anhänger auf der Leitplanke der Gegenfahrbahn hängen geblieben, teilte die Feuerwehr mit. Glücklicherweise sei dann zufällig ein Rettungswagen an der Unfallstelle entlang gefahren. Die Besatzung habe festgestellt, dass das Herz-Kreislauf-System des Fahrers kollabiert war und eine Reanimation eingeleitet.

Auch die Ortsfeuerwehr Barrien sei sehr schnell an der Unfallstelle gewesen, weil ihre Fahrzeuge wegen eines Übungsdienstes bei der Alarmierung bereits besetzt waren, wie es hieß. Die Feuerwehrleute konnten den Rettungsdienst bei der Patientenversorgung unterstützen. Mit eigenem Kreislauf, aber immer noch kritischem Zustand sei der Treckerfahrer dann an den regulären Rettungsdienst übergeben worden.

Mit einem Radlader und einem Trecker wurden die Zugmaschine und der Anhänger, auf dem sich Heuballen befanden, getrennt und abgeschleppt. Die Bundesstraße war für etwa 45 Minuten voll gesperrt.