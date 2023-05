Delmenhorst - Ein Feuer in einer Scheune in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) hat am Samstag unter anderem mehrere ältere Traktoren zerstört. Laut der Polizei entstand durch den Brand ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Eine Autofahrerin hatte das Feuer in der 8 mal 15 Meter großen Scheune entdeckt.

Als Feuerwehrleute eintrafen, stand die Halle, in der auch Stroh gelagert wurde, bereits in Vollbrand. Um alle Brandnester zu erreichen, sei auch ein Bagger zum Einsatz gekommen. Die Brandursache war nach Angaben der Polizei vom Samstag zunächst unklar.