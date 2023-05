Köln/Osnabrück - Der VfL Osnabrück hat vor dem letzten Spieltag der 3. Fußball-Liga weiter die Chance auf den ersehnten Zweitliga-Aufstieg. Am ersten Konkurrenten SV Wehen Wiesbaden zogen die Niedersachsen durch ihren 2:0-Sieg bei Viktoria Köln am Samstag vorbei. Jetzt braucht der VfL vor allem die Hilfe der beiden Nordwest-Rivalen SV Meppen (Montag, 19.00 Uhr/MagentaSport) und VfB Oldenburg, die beide die letzten Gegner des Aufstiegsfavoriten Dynamo Dresden in dieser Saison sind. Die Osnabrücker selbst treffen am letzten Spieltag auf Borussia Dortmund II (Samstag, 13.30 Uhr).

„Wir sind unglaublich stolz auf uns. Der Traum lebt auf jeden Fall weiter“, sagte Henry Rorig nach dem Sieg in Köln. 4000 VfL-Fans hatten die Mannschaft dorthin begleitet. „Der Sieg gehört auch den Fans“, sagte Rorig.

Der 23 Jahre alte Abwehrspieler sorgte mit seinem Tor (83. Minute) zum 2:0 nach toller Vorarbeit von Ba-Muaka Simakala für die Entscheidung. Routinier Robert Tesche hatte den VfL in der 68. Minute in Führung gebracht. Kurz zuvor war der Kölner Jamil Siebert mit Gelb-Roter Karte (62.) vom Platz gegangen.

„Es geht um etwas. Es wird definitiv eng sein. Das ist eine überragende Ausgangslage“, sagte Sven Köhler vor dem letzten Spieltag. „Wenn man sich etwas ausmalen könnte, dann ist es wahrscheinlich genau so ein Herzschlagfinale.“