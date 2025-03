In seinem ersten Spiel als Alba-Chefcoach darf Pedro Calles gleich jubeln. Gegen Baskonia Vitoria-Gasteiz gelingt in der Euroleague ein überraschender Heimsieg.

Berlin - Der neue Trainer Pedro Calles hat einen erfolgreichen Einstand bei Alba Berlin gefeiert. Der Basketball-Bundesligist siegte in der Euroleague am Donnerstagabend daheim vor 7.068 Zuschauern gegen das spanische Spitzenteam Baskonia Vitoria-Gasteiz mit 97:90 (50:46). Für Alba war es in der Königsklasse erst der fünfte Sieg, die Berliner bleiben weiter Schlusslicht. Bester Alba-Werfer war Matt Thomas mit 21 Punkten.

Die Gastgeber hatten zunächst Probleme, in die Partie zu finden. Zu viele Würfe wurden liegengelassen. Und so lief Alba gleich einem Rückstand hinterher. Doch Mitte des ersten Viertels fingen sie sich und trafen drei Drei-Punkt-Würfe in Serie – eine Seltenheit in dieser Saison.

Alba gesamte zweite Hälfte in Führung

Die Partie war nun sehr ausgeglichen, allerdings klafften in der Berliner Defensive immer wieder zu große Lücken, sodass Baskonia zu einfach zu Punkten kam. Mitte des zweiten Viertels lag Alba 35:40 hinten und drohte, den Anschluss zu verlieren. Doch die Berliner kämpften und schlugen mit einem 13:2-Lauf zurück.

Die Berliner hatten immer wieder Phasen, in der es zu viele Ballverluste gab. Da aber auch die Gäste Fehler machten, konnte Alba die Führung halten und sie blieben stabil. Fünf Minuten vor Ende hatten sie sich erneut abgesetzt. Und die Führung ließen sie sich nicht mehr nehmen.