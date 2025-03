Thüringens Regierungschef ordnet Trauerbeflaggung zu Ehren des verstorbenen Ex-Ministerpräsidenten Bernhard Vogel an. Karnevalstermine will er trotzdem wahrnehmen - aus einem bestimmten Grund.

Erfurt - Nach dem Tod des CDU-Politikers Bernhard Vogel will Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt trotzdem seine Karnevals- und Faschingstermine am Rosenmontag wahrnehmen. Er habe sich mit seinem Amtskollegen von Rheinland-Pfalz, Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD), darauf verständigt, alle Termine zu absolvieren, sagte Voigt in einer Video-Botschaft beim Netzwerk X. „Weil Bernhard Vogel selber ein großer Freund des Karnevals und des Faschings war.“

Zudem kündigte er Trauerbeflaggung in Thüringen an. „Wir werden uns in Rheinland-Pfalz und in Thüringen eng abstimmen, wie wir ihm ein ehrendes Gedenken bewahren“, sagte Voigt.

Vogel war von 1992 bis 2003 Ministerpräsident von Thüringen, vorher war er von 1976 bis 1988 Regierungschef von Rheinland-Pfalz. Er starb am Sonntag im Alter von 92 Jahren.