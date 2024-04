Rotenburg - Der Fahrer eines Kleintransporters ist auf der osthessischen Bundesstraße 83 der Polizei davongerast - und hat sich schließlich nach seiner Festnahme als mutmaßlicher Dieb des Fahrzeuges herausgestellt. Zudem stand der 29-Jährige unter Drogeneinfluss und hatte keinen Führerschein, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Er habe den Transporter am Samstag im Wartburgkreis in Thüringen gestohlen und sei am Sonntagmorgen mit überhöhter Geschwindigkeit, unsicherer Fahrweise und ohne eingeschaltete Beleuchtung einer Polizeistreife in Richtung Lispenhausen (Kreis Hersfeld-Rotenburg) aufgefallen.

Der Fahrer missachtete demnach die Anhaltesignale der Polizei und versuchte zu flüchten; erst mit dem Fahrzeug und nachdem dieses gestoppt werden konnte, weiter zu Fuß. Schließlich sei er festgenommen worden, hieß es. Dann habe sich herausgestellt, dass der Wagen am Vorabend gestohlen worden war. Den 29-Jährigen erwartet laut Polizei nun ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls, Trunkenheit im Straßenverkehr und verbotenen Kraftfahrzeugrennens.