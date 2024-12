Mit 2 Promille Alkohol im Blut vergisst ein Autofahrer, die Handbremse zu ziehen. Am Ende muss deshalb sogar das Technische Hilfswerk anrücken.

Transporter prallt ohne Handbremse in Garage

Schöneck/Votgland - Ein alkoholisierter Autofahrer hat in Schöneck im Vogtlandkreis für einen Unfall gesorgt, an dessen Ende eine Garage einzustürzen drohte. Der 36-Jährige hatte beim Aussteigen aus seinem Transporter am Montagabend vergessen, die Handbremse zu ziehen, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug sei eine abschüssige Straße heruntergerollt und gegen ein anderes Auto geprallt.

Der Transporter kam demnach an der Fassade einer Garage zum Stehen. Der Aufprall sei so massiv gewesen, dass die Garage nach der Bergung des Fahrzeugs einsturzgefährdet gewesen sei. Das Technische Hilfswerk habe daraufhin die Garage abgesichert. Bei einem Alkoholtest stellte die Polizei eigenen Angaben zufolge einen Wert von über 2 Promille fest. Insgesamt sei ein Sachschaden von rund 80.000 Euro entstanden.