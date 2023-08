Berlin - Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zu Dienstag in Berlin-Tempelhof mit einem Kleintransporter von der Fahrspur abgekommen und hat dabei mehrere Fahrzeuge beschädigt. Der Transporter streifte auf dem Tempelhofer Damm am rechten Fahrbahnrand ein geparktes Wohnmobil sowie vier geparkte Autos, eins davon mit Anhänger, wie die Polizei mitteilte. Demnach kollidierte der Transporter mit dem letzten der fünf Fahrzeuge, einem Pkw, so stark, dass das Auto auf den Gehweg schleuderte und drei davor parkende Autos aufeinander schob.

Die Polizei ermittelte. Wieso der Transporter von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Der 19-Jährige stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Er und sein 25 Jahre alter Beifahrer wurden von Rettungskräften vor Ort ambulant behandelt, lehnten trotz des ärztlichen Rats eine weitere Untersuchung in einem Krankenhaus jedoch ab. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle verlief negativ, wie es hieß.