Transporter gerät in Gegenverkehr - Fahrer stirbt

Barwedel - Bei einem Zusammenprall mit einem Lastwagen ist der Fahrer eines Transporters auf der Bundesstraße 248 im Landkreis Gifhorn tödlich verletzt worden. Rettungskräfte konnten am Unfallort in der Gemeinde Barwedel nur noch den Tod des 38-Jährigen feststellen, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht.

Der Transporterfahrer war den Angaben zufolge am Morgen mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten. Der Grund ist noch unklar. Für die Bergungsarbeiten kam es zu einer stundenlangen Sperrung.