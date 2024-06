Wiedemar - Ein 54 Jahre alter Transporterfahrer ist auf der Autobahn 9 bei Wiedemar in einen Schilderwagen gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 54-Jährige habe den Schilderwagen, der den rechten Fahrstreifen abgesperrt habe, am Mittwoch übersehen und sei ihm aufgefahren, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Bei dem Schildwagen handelt es sich um einen Lastwagen mit Anhänger, der die rechte Spur der Autobahn 9 derzeit aufgrund einer Fahrbahnverengung sperrt. Die Sperrung wurde zuvor mit weiteren Schildern angekündigt. Die Autobahn wurde im Bereich des Unfallorts bei der Anschlussstelle Wiedemar in Richtung München für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt.